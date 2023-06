Vigili del fuoco Pronti e operativi altri cinque volontari

Cresce ancora il il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di San Miniato che nei giorni scorsi ha dato il benvenuto a cinque nuovi vigili volontari che con impegno hanno superato il corso formativo previsto dal corpo nazionale: formazione indispensabile per poter effettuare il soccorso tecnico. Si tratta di: Daria Benesperi, Alessandro bianconi, Gabriel Pizza, Leonardo Lopez e Lorenzo Maffei; ragazzi giovani che hanno scoperto la passione per il volontariato nel corpo dei vigili del fuoco.

Il distaccamento volontario di San Miniato è una realtà presente sul territorio comunale oramai da oltre quindici anni – in questi anni ha svolto un ruolo importante e strategico in tanti momenti difficili del territorio – composto da venti forze volontarie che mettono a disposizione il proprio tempo libero per garantire sicurezza a tutto il territorio comunale.

Il distaccamento trova alloggio negli spazi del magazzino comunale e riesce a garantire il servizio prevalentemente nel fine settimana a causa dello scarso numero di volontari che vi prestano servizio. Per tale ragione – si legge in una nota – i cittadini maggiorenni interessati ad entrare a far parte di questo corpo a recarsi al distaccamento per avere informazioni circa la procedura per presentare la richiesta. Così tutti coloro che sentono la vocazione di mettersi a disposizione della collettività in questo settore, potranno farlo.