Viaggio nella strada delle buche. Un km di slalom in via dei Valloni

VILLAMAGNA

Le strade che circondano la frazione di Villamagna attraversano, da lustri, un grave stato di deterioramento. Le buche e le crepe sulla carreggiata di via dei Valloni, di competenza comunale, nel tratto che dal ponte Fregione arriva al cuore del paese, si sono moltiplicate e sono peggiorate notevolmente, rendendo questo pezzo di strada molto pericoloso per chi la percorre. Le condizioni attuali delle strade, stiamo parlando in generale per questo fazzoletto di terra del territorio comunale, sono un viaggio da incubo. Abbiamo contato i crateri che hanno distrutto l’asfalto nella strada che arriva al paese, da Volterra: sono un centinaio nel raggio di 1 km. Le profonde voragini, alcune di diversi centimetri, si sono sviluppate in modo allarmante, creando un campo minato per automobilisti e ciclisti. La mancanza di interventi di manutenzione ha aggravato questa situazione, che si è evoluta in un rischio concreto per tutti gli utenti. Le strade attorno a Villamagna possono essere annoverate tra le più pericolose della zona, con un aumento dei disagi per gli automobilisti, per i turisti che già affollano le strutture ricettive della zona, e per i mezzi di emergenza.

La mancanza di interventi di manutenzione negli ultimi tempi ha fatto sì che la situazione peggiorasse ulteriormente, trasformando questa strada in zone ad alto rischio di danni ai veicoli o, peggio, di incidenti. Attraversando la via che arriva a Villamagna, con l’imprescindibile cautela di non superare mai i 30 km orari, sembra di camminare sopra un paesaggio lunare, in una striscia di quasi ex asfalto senza un padrone a regimare, controllare, intervenire. Certo, non parliamo di una strada a alta percorrenza, ma di una via comunale che porta a un centro abitato. E di una frazione che è costellata da poderi e agriturismi per una strada che è cintura di congiunzione tra il capoluogo e la frazione. Ma non ci sono solamente le buche, un naturale corredo da queste parti, che rendono la strada un percorso da Camel Trophy: perché in alcune porzioni di quel che resta di ciò che può essere definito asfalto, si spalancano fratture e implosioni della carreggiata. Un lembo di strada dove mancano le segnaletiche di ogni tipo.

I.P.