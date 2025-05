"Viaggio della Memoria. Ha lasciato in tutti noi una traccia importante"

SANTA CROCE

Una delegazione di studenti delle classi terze di Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce ha preso parte al Viaggio della Memoria a Mauthausen insieme a docenti, personale dei servizi educativi del Comune, rappresentanti dell’Aned, che ogni anno si occupa dell’organizzazione del pellegrinaggio con il contributo anche dell’amministrazione comunale di Santa Croce rappresentata dal consigliere comunale Tony Castellani. "Partecipare al Viaggio della Memoria è un dovere morale ed un messaggio di civiltà, di cultura della tolleranza e di pace che l’amministrazione comunale del sindaco Giannoni vuole che arrivi alle nuove generazioni", il pensiero del Comune di Santa Croce. "Un viaggio che lascia il senso di disperazione e l’amaro in bocca – il commento del consigliere Castellani – Non poteva essere altrimenti poiché abbiamo visitato i luoghi dove si è consumato lo sterminio di milioni di ebrei, dissidenti politici, omosessuali e disabili a causa di un disegno folle e insensato. Accompagnare gli studenti in questo pellegrinaggio mi ha profondamente toccato. Vedere i ragazzi piangere, fare domande e cercare di capire mi ha dato la percezione che questo viaggio abbia lasciato una traccia importante in tutti noi".