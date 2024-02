Via Santa Lucia per Montebicchieri non è più al buio. La parrocchia ringrazia il comune e l’assessore Greco

Un lavoro portato a termine che rende felice la parrocchia e tutti quanti amano quello che è un luogo speciale della Valdegola. E’ la stessa parrocchia di Santa Maria in Valdegola a renderlo noto una volta che è stato effettuato un intervento molto atteso: "Abbiamo constatato di un lavoro che davvero ci rallegra e che ha messo in sicurezza questo “luogo del cuore” per parte della nostra popolazione – si lehhe – Dopo che alcuni abitanti avevano fatto presente al Comune del buio in Via Santa Lucia a Montebicchieri finalmente è un luogo più sicuro rispetto al buio che c’era finora". "Rispetto ad altri luoghi più frequentati e affollati e “convenienti” – sottolinea la parrocchia – ringraziamo per la cura anche di queste parti del territorio che potrebbero rimanere dimenticate. Grazie al Comune in particolare a Marco Greco assessore (ai lavori pubblici)".