Via Maremmana, i lavori: "Concluse le opere"

Un lavoro molto atteso. Su una strada che è stata teatro di incidenti gravissimi. Un intervento portato recentemente a termine dal Comune riguarda il completamento dell’asfaltatura dalla rotonda di via I maggio a via Maremmana, ovvero la strada che da Ponte a Egola arriva fino a La Serra. "Un strada molto importante, porta di accesso di tutta la Valdegola e che versava veramente in brutte condizioni – dice il sindaco Giglioli – . Fu un impegno preso nella campagna elettorale con gli abitanti de La Serra, Corazzano e Balconevisi e coi tanti cittadini che si trovavano a percorrerla". "Abbiamo iniziato nel 2021 col primo lotto, attraverso quattro lotti abbiamo concluso l’intervento con un rifacimento totale. Una lunghezza di 4.7km per una spesa totale di 450mila euro – conclude il sindaco – . L’intervento di completa riasfaltatura è un importante intervento di maggiore sicurezza stradale col rifacimento della segnaletica orizzontale e l’apposizione dei cosiddetti “occhi di gatto” sulle strisce laterali di delimitazione".