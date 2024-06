Via libera al finanziamento per il campo sportivo a La Rotta. Buone notizie anche per Volterra

PONTEDERA

Sono finalmente stati finanziati i lavori di completa ristrutturazione del campo sportivo Arturo e Ivo Braccini a La Rotta. Nel pomeriggio di ieri al Comune di Pontedera è arrivata la comunicazione che la Regione Toscana ha sbloccato 350mila euro attraverso il bando per l’impiantistica sportiva. Una bella notizia per la frazione e per gli sportivi, dalle squadre amatoriali La Rotta e la Polisportiva Botteghino alle squadre giovanili dell’Oltrera e del Pontedera che magari ne hanno usufruito in passato e che continueranno a farlo nei prossimi anni durante i vari eventi sportivi.

Tra gli interventi – come illustrato da Palazzo Stefanelli – è previsto infatti il completo rifacimento del manto con erba sintetica, il rifacimento e l’ingrandimento degli spogliatoi ed il rifacimento delle recinzioni. Non si farà dall’oggi al domani. Ancora è presto per stilare un cronoprogramma, dovrà essere affidata la progettazione esecutiva e fatta la gara, dopodiché si potrà vedere il cantiere. Nelle stesse ore è arrivata la bella notizia anche a Volterra, dove è stato finanziato il progetto da 436.792 euro (di cui 393.112 euro della Regione Toscana) dello stadio Romano Signorini.

Dal rifacimento del completo del manto in erba naturale al ripristino totale degli spogliatoi, per un miglioramento delle strutture a disposizione degli atleti e degli appassionati di sport di Volterra e del circondario. Intanto, sempre per quanto riguarda l’impiantistica sportiva pontederese, stamani dovrebbe arrivare i nuovi spogliatoi prefabbricati al campo sportivo di Santa Lucia.

Luca Bongianni