Via Leccetti, incubo sosta. La protesta dei residenti: "Impossibile trovare posto"

Una lunga lettera di protesta che porta la firma dei residenti di via Leccetti. Ecco il succo della questione: "Il parcheggio che esisteva da circa 55 anni lungo via dei Leccetti, senza creare problemi di viabilità e rispondendo alle esigenze degli abitanti, non esiste più - scrivono i residenti - è stato sostituito dall’ampliamento del parcheggio già esistente lungo la via che arriva alla palestra. Tutto questo è accaduto senza che noi cittadini interessati fossimo in alcun modo coinvolti dall’amministrazione comunale nella decisione. All’improvviso sono comparsi i cartelli di divieto di sosta e dove prima potevamo parcheggiare, ora non è più possibile farlo. Questo ha creato notevoli disagi ai residenti e alle persone anziane".

I residenti, nella lettera, scrivono di aver chiesto un incontro al sindaco Giacomo Santi e di aver presentato alcune proposte così da raggiungere un compromesso che soddisfacesse entrambe le parti. "Abbiamo chiesto un primo incontro con il sindaco per capire se c’erano altre soluzioni. Abbiamo anche formulato nel corso dell’incontro una nostra proposta, che mediava tra le diverse esigenze, mache non è stata minimamente ascoltata. Il Comune ha preso questa decisione: aumentare il numero di stalli sulla parte destra della via verso la palestra dei Leccetti. Questo non ha portato, però, ad alcun tipo di soluzione e si è verificato quello che noi avevamo già previsto e fatto presente durante l’incontro". Secondo i residenti, "Il “nuovo“ parcheggio, infatti, non è a uso esclusivo dei residenti e essendo vicino a più condomini, a una palestra e a un campo sportivo, rende libero l’accesso a chiunque. Per cui i residenti non trovano parcheggio e le soste selvagge continuano ad esserci inevitabilmente. Facciamo presente - proseguono i residenti di via Leccetti - che a Volterra ci sono diverse situazioni uguali o simili a quella che era la nostra, con strade strette a doppio senso di circolazione, dove i residenti possono parcheggiare. Ci chiediamo quindi: esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B?".

I disagi quotidiani hanno portato i residenti, quindi, a chiedere un nuovo incontro con il sindaco, "ma a distanza di due settimane non c’è una risposta".

Ilenia Pistolesi