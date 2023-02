"Vetrina teatro", amatoriale solo di nome

CASTELFRANCO

Torna la rassegna-concorso "Vetrina teatro" amatoriale. Giunto alla ventisettesima edizione, il cartellone di spettacoli proposti dal gruppo Four Red Roses di Castelfranco, si ripropone come sempre di far conoscere questo spaccato di rappresentazioni che amatoriali sono solo di nome, visto che le compagnie dilettantistiche si sono evolute a tal punto da raggiungere, in molti casi, livelli di assoluta professionalità.

Il concorso Vetrina Teatro inizia il 4 marzo e termina il 23 aprile. Tutti gli spettacoli andranno in scena al Teatro della Compagnia di Castelfranco, che così torna a essere l’epicentro del teatro amatoriale della zona del Cuoio e non solo, il sabato con inizio alle 21,15.

Il debutto, come detto, il 4 marzo con "Il malato immaginario" di Molière che verrà messo in scena dalla Compagnia dei Nove di Firenze, per la regia di Marco Guglielminetti. Sabato 18 marzo il secondo spettacolo dal titolo "Niente progetti per il futuro" di Francesco Brandi a cura di Futura Teatro di Firenze e la regia di Alessio Coluccia. Terzo appuntamento del cartellone di Vetrina Teatro sarà il 25 marzo con lo spettacolo "Rumors" di Neil SImon, a cura del laboratorio teatrale Terzo Millennio di Cengio, in provincia di Savona e la regia di Carlo Deprati. Il primo aprile a salire sul palco del piccolo ma delizioso teatro di Castelfranco sarà la compagnia Teatro del Sorriso di Ancona che metterà in scena "Dritto al cuore" di Patrizio Cigliano e la regia di Giampiero Piantadosi. Il 15 aprile un classico delle scene italiane: "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo con la compagnia Luna Nuova di Latina e la regia di Roberto Becchimanzi.

Ultimo spettacolo, fuori concorso, è in programma alle 17 di domenica 23 aprile. Si tratta de "Il Baciamano" di Manlio Santanelli messo in scena dal Gruppo d’arte drammatica città di Pistoia e la regia di Gennaro Criscuolo. Alle 18,30 le premiazioni.

Costo dei biglietti 8 euro platea e 6 euro galleria; abbonamento per cinque spettacoli 35 euro. Prevendita e acquisto all’Azienda Speciale in via Mazzini dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e da sabato 4 marzo al teatro della Compagnia, solo il sabato, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Lo spettacolo del 23 aprile è a ingresso gratuito.