Vespa World Days: si accende la prima luce. Al Palp la mostra VespArt

Pontedera, 16 marzo 2024 – La città di Pontedera inizia a vestirsi a… Vespa. In vista della festa dedicata alla due ruote più famosa del mondo cominciano a vedersi i primi allestimenti che contribuiranno a rendere più ricchi i "Vespa World Days" del 18-21 aprile prossimo. Sono già apparsi i primi allestimenti luminosi al Villaggio in piazza Donna Paolo Piaggio e nei prossimi giorni queste operazioni andranno avanti in tutti luoghi principali che saranno interessati dall’evento. Ci saranno installazioni artistiche legate alle Vespa, piante e luci.

Ieri mattina è stata inaugurata al Palp la mostra VespArt che resterà aperta dalle 10 alle 19 fino al 21 aprile ad ingresso gratuito. Le sale del Palp accolgono le opere di Paolo Amico, David Pompili e Skim e con Nico Lopez Bruchi, che, in avvicinamento all’evento, lavorerà e creerà in esterno in luoghi diffusi della città. Ci saranno performance live, dentro e fuori dal Palp. Una strategia artistica sul territorio che avverrà, nelle prossime settimane, anche con gli altri artisti, per un ingegno messo a servizio di un appuntamento memorabile, una invasione pop che percorrerà il Palp e la città, un virtuosismo che festeggerà un mito.

«Questa è la prima luce che accendiamo sul Vespa World Days – ha detto il sindaco Matteo Franconi – ci saranno una serie di appuntamenti da qui al 18 aprile quando Pontedera ospiterà il raduno di vespisti ma Pontedera darà anche bella mostra di sé con tante mostre ed iniziative. Stiamo lavorando non solo a viverci l’evento, perché per noi questa opportunità inizia oggi e terminerà a giugno. Ci saranno una serie di eventi a partire dall’allestimento del centro a tanti omaggi che anche questi artisti ci racconteranno. VespArt è un grande omaggio alla Vespa, una grande icona nata in questa città e che continua a dare non solo visibilità a Pontedera nel mondo ma gli sta dando anche una prospettiva di futuro visti i grandi investimenti che l’azienda continua a fare sul nostro territorio". Questa festa sarà un’opportunità per tutti, lo si è ripetuto spesso, e affinché lo sia davvero occorre preparare tutto nei minimi dettagli.

"Nelle prossime settimane arriveremo nelle cassette postali dei nostri cittadini – ha precisato Franconi – un grande evento porta grandi opportunità ma dovremo anche abituarci ad una viabilità in alcune parti modificate, qualche piazza dedicata soltanto al parcheggio dei vespisti. Ma tutto questo serve per creare una città accogliente e pronta a questa nuova sfida".