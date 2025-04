Vespa, il mini compleanno: "Un anno di transizione"

Niente a che vedere con la grande ondata di vespisti arrivati da tutto il mondo che il 20 aprile dello scorso anno ha invaso tutta la Valdera. Ma per festeggiare questo 79esimo compleanno qualcosa si è fatto, e ieri pomeriggio gli amanti della Vespa, soprattutto provenienti da club di Pontedera e dintorni, si riuniti in un giro tutto pontederese partito dall’Expo Motori in piazza del mercato e arrivato fino in piazza Curtatone passando per La Rotta e Montecastello con sosta al Museo Piaggio e alla fontana del Villaggio Piaggio.

La festa, ci doveva essere una festa, è stata annullata in ossequio alle celebrazioni dei funerali di Papa Francesco. Circa 200 vespisti hanno comunque rivissuto quei momenti dello scorso anno rimasti indelebili agli occhi degli amanti della Vespa e non solo. E oggi si replica, con un giro ancora più lungo, di 74 km.

L’adunata di questa mattina è prevista alle 9.30 ad Expo Motori in piazza del mercato (dove si potrà entrare ancora gratuitamente in sella ad una Vespa). Alle 10.30 la partenza. Ci saranno vespisti, anche qualcuno che poi partirà per la Spagna, per Gijon dove dal 1 al 4 maggio si terranno i Vespa World Days. Ci saranno anche gli ‘amici della Vespa’ e quindi moto e veicoli storici, ci si attende diverse centinaia di motori.

Il giro prevede la partenza da piazza del mercato verso il centro città, il passaggio dal piazzone per poi tornare a La Rotta e passare da San Gervasio, Palaia, Montefoscoli, Fabbrica, Peccioli, La Rosa, Terricciola, Morrona, Soiana, La Capannina di Cevoli, Ponsacco con il rientro in piazza del mercato. Qui verrà fatto un brindisi ‘sobrio’, un saluto finale a questi Vespa Days.

"Quest’anno era un anno di transizione tra i Vespa World Days dello scorso anno e l’80esimo compleanno Vespa del prossimo anno – dice Eugenio Leone, uno degli organizzatori dsella manifestazione – stiamo già preparando la festa del prossimo anno, che vedrà il coinvolgimento dell’associazione Città dei Motori, ci inventeremo delle belle cose. Intanto siamo soddisfatti di come stiano andando queste giornate".