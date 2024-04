Vespa Days. Finalmente ci siamo. Colori, musica e grande festa

Ci siamo. I motori sono accesi, il gas è aperto. I Vespa World Days 2024 possono iniziare con i primi appuntamenti ufficiali. Alle 15 ci sarà l’apertura del Vespa Village con l’intervento musicale a cura della banda cittadina, la Filarmonica Volere è Potere. Il Vespa Village sarà già aperto a tutti i visitatori, gratuitamente, dalle 11 di stamani e ogni giorno resterà aperto fino a mezzanotte. Nella giornata di ieri, funestata anche da forti acquazzoni che si sono riversati ad intermittenza su Pontedera, il Vespa Village è stato allestito tra gli stand del food, drink e poi tutti i vari spazi espositivi, sia di fornitori che di gadget.

Qui ci saranno esposizioni di auto e moto storiche e poi lo spazio riservato alle esibizioni in Vespa: la Vepsa Gymkana World Cup di domattina alle 10, le prove speciali della tappa italiana del campionato europeo di Vespa rally sabato alle 14 ed il concorso di eleganza di sabato alle 15.30. Fino alla serata di gala di sabato sera. Sono solo alcuni dei momenti che renderanno il Vespa Village il cuore pulsante dell’evento. Davanti al Vespa Village, in piazza del mercato, è stato allestito il maxi Vespa park dove già ieri le bisarche hanno iniziato a scaricare le centinaia, anzi migliaia, di Vespa arrivate da tutto il mondo. Qui ci sarà un maxi parcheggio di Vespa colorate, più o meno storiche, che sarà di grande impatto visivo. Il via ufficiale a questi Vespa World Days, se non piove, è previsto alle 18 in piazza del Duomo con il concerto inaugurale della Fanfara dei Carabinieri di Firenze diretta dal luogotenente maestro Ennio Robbio, in caso di pioggia l’evento sarà spostato al Teatro Era.

Questi sono i due appuntamenti che daranno ufficialmente il via alla quattro giorni che in città è già iniziato da giorni tra mostre, installazioni, live painting e così via. Alle 18 alla libreria Roma-Ubik ci sarà la presentazione del libro Invernale di Dario Voltolini con la presenza della Vespa-libreria Ubik di Fabio Mendolicchio. Da Vivo! per tutta la sera ci sarà una mostra di acquarelli a tema Vespa mentre alle 21.30 il cineclub Agorà proietta il film Caro diario. Domani altra grande giornata di eventi tra il Vespa Village, il centro, il Villaggio Piaggio, protagonista con skate libero e dj set e il Teatro Era dove dalle 16 inizieranno tutti gli eventi legati al mondo Piaggio. Domani sera, negozi aperti e concerti in centro.

Luca Bongianni