Onda lunga Vespa Days, un’estate a tutto gas. "Turisti da ogni Paese"

Pontedera, 3 agosto 2024 – Le immagini dei Vespa World Days dello scorso aprile, trasmesse nelle televisioni e pubblicate sui giornali di tutto il mondo, non sono passate inosservate. Il passaparola, il grande flusso di foto e video sui social, hanno raggiunto ogni angolo del pianeta e i risultati si stanno vedendo in questi mesi estivi. Tantissimi turisti stranieri che scelgono Pontedera e la Valdera, l’Alta Valdera o Volterra per trascorrere le proprie vacanze, vogliono viaggiare in Vespa. Se ne vedono a decine ogni giorno. C’è stato l’effetto Bocelli con la settimana dei concerti con ospiti internazionali a Lajatico, l’effetto Borgo dei Borghi a Peccioli ma anche l’enoturismo di Terricciola piuttosto che le vacanze di relax negli agriturismi di Palaia. E quale mezzo migliore della Vespa per sfrecciare da una collina all’altra.

"Stiamo organizzando tanti tour in Vespa per privati – racconta Consuelo Bruschi dell’Arianna & Friends a La Rosa di Terricciola – da noi vengono soprattutto coppie ma non solo, anche famiglie o gruppi di amici. Ci sono tanti americani, che spesso non la sanno guidare, ma anche olandesi o tedeschi. Tanti i clienti che rimangono soddisfatti e che l’anno dopo tornano per fare un altro itinerario. Gli italiani invece ci chiedono le Vespa più che altro per addii al nubilato o al celibato". La Vespa in questi mesi estivi non viene richiesta solo e soltanto per viaggiare.

"Tanti stranieri ce le chiedono anche per i matrimoni che magari organizzano in paesi come Vicopisano o Buti – dice Andrea Fiore del Multirent di via Pisana a Pontedera ma anche grande vespista – ci chiedono la Vespa bianca o rossa a seconda del vestito, diventano protagoniste del set fotografico. Quest’anno si vedono turisti dal Canada, Australia, Belgio, Francia, Olanda, Germania. Sono quasi tutti under 40 che vengono in vacanza e prendono la Vespa per uno, due o tre giorni di solito, ma anche per mezza giornata. A volte gli regalo anche la fascia ricordo del Vespa Club Pontedera". Anche su Volterra la richiesta è altissima.

"Ogni anno vengono da noi tanti turisti, quest’anno grazie anche al movimento dei Vespa Club e dei Vespa World Days c’è ancora più domanda – dice Giada Becuzzi del Becuzzi Rent di Volterra –. Soprattutto sono stranieri, quest’anno ci sono tanti americani, olandesi e belgi. Gli americani amano la Vespa da impazzire, anche se tanti di loro non la sanno guidare. Noi che abitiamo qua non gli diamo importanza ma agli stranieri piace tanto guidare la Vespa in Toscana. L’altro giorno una coppia ha preso la Vespa per 3-4 ore e quando sono tornati hanno detto in inglese di aver realizzato un sogno della vita. Si fanno foto, selfie soprattutto in campagna. Noi gli diciamo che non possono andarci in campagna, poi però ci riportano le Vespa tutte terrose… Le mete più richieste? Da San Gimignano a Guardistallo e Montescudaio, fino a Bolgheri. Ma i più sprint si spingono fino nel Chianti".