"Verso un’egemonia cinese?". L’incontro di Nazione futura con il professor Introvigne

"Verso un’egemonia cinese? Quali rischi per l’Italia?". E’ questo il titolo dell’incontro organizzato, per domani, venerdì, alle 17.39 all’Università del Tempo Libero, in Via della Stazione Vecchia 12 a Pontedera. Protagonista di eccezione di questo secondo appuntamento, volto a stimolare il dibattito e il confronto culturale a Pontedera organizzato dall’associazione culturale Nazione Futura, il professor Massimo Introvigne, il noto sociologo italiano della religione, fondatore nel 1988 del Cesnur, Centro Studi sulle Nuove Religioni, che con la sua monumentale biblioteca rappresenta la più consultata banca dati sui fenomeni religiosi in Italia.