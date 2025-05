Certamen, tutti i premi. Ecco i più bravi in latino

PONTEDERAPiù di trenta premi suddivisi nelle tre sezioni Classico, Scientifico, Pedagogico Linguistico e il Coronarium per gli studenti dell’ultimo anno del classico. Al Museo Piaggio, è andata in scena la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati del Certamen in ponticulo Herae. Il concorso, arrivato all’edizione numero 41, ha visto la partecipazione di studenti del secondo anno, arrivati a Pontedera lo scorso 11 maggio da scuole superiori di tutta la Toscana, che si sono cimentati col passo di un autore latino. Presenti alla premiazione, tra gli altri, l’assessora regionale Alessandra Nardini e la docente universitaria Cecilia Robustelli, i vertici della sezione pontederese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, che organizza l’evento, rappresentanti istituzionali e di varie realtà culturali del territorio. Nella sezione degli “Scientifici” liceo Dini di Pisa sugli scudi con i primi due posti: quello di Lisa Azzurri seguito da Mattia Tacconelli. Podio completato da Diego Lucente del Castelnuovo di Firenze. Per i “Classici” affermazione di Anna Brandani del Piccolomini di Siena, seguita da Maria Vittoria Rossi del Ficino di Figline Valdarno e da Giorgia Saponara del Galileo di Firenze. Tra i “Pedagogici linguistici” al primo posto Anna Martelli del Cattaneo di Follonica che ha preceduto Aurora Teti del Vallisneri di Lucca e Alessia Grieco del Montale di Pontedera. In contemporanea al Certamen in ponticulo Herae si è svolto il Certamen Coronarium, riservato agli alunni dell’ultimo anno del Liceo Classico e in memoria di Beatrice Pelagagge, giovanissima studentessa del classico di Pontedera, prematuramente scomparsa. Ai primi posti Emma Sbrana del Carducci di Viareggio, Francesco D’Andrea del XXV Aprile di Pontedera e Claudia Sorrentino del Repetti di Carrara.