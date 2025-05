A caccia di scuole all’avanguardia. Peccioli sceglie il sistema formativo

PECCIOLIÈ scattato questo mese il lungo percorso di avvicinamento verso l’apertura, fissata per il settembre 2026, del nuovo villaggio scolastico di Peccioli. Il cantiere, super atteso, del nuovo plesso, i cui lavori sono stati assegnati il 26 luglio 2023, è entrato in una fase di costruzione avanzata. Ma un passaggio decisivo per l’amministrazione comunale sarà la scelta formativa di quello che sarà un vero e proprio villaggio della formazione. Per questo personale del Comune, amministratori, dirigente scolastico e alcuni insegnanti dell’istituto comprensivo Fra Domenico da Peccioli nelle ultime settimane hanno iniziato un vero e proprio tour per visitare plessi scolastici innovativi e per partecipare a eventi e convegni. L’ultima visita della delegazione pecciolese si è svolta all’istituto comprensivo 3 di Modena, una struttura che include una scuola dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, divise in edifici con diversi periodi di fabbricazione. Una scelta non casuale, perché nel percorso di selezione della migliore didattica possibile per il villaggio della formazione pecciolese, l’obiettivo è stato quello di documentare questo istituto modenese che, da tempo, applica una didattica innovativa. Il fine, infatti, è stato quello di raccogliere elementi utili da inserire, poi, nel percorso formativo degli studenti del nuovo villaggio scolastico.A Peccioli, dunque, si andrà a creare una sinergia nella costruzione del villaggio della formazione tra architetti, arredatori e esperti nelle più moderne e innovative forme di didattica. Un’esperienza utile e che non è stata la prima. Già alcuni mesi fa un’altra visita aveva coinvolto la delegazione pecciolese, sempre all’istituto comprensivo 3 di Modena. Mentre il 10 maggio scorso era stata molto proficua e frutto di spunti interessanti la partecipazione al primo convegno per la comunità scolastica che si è tenuto al circolo ufficiali delle Marina militare Mimbelli a Livorno.