Costituzione in classe. Con Dino-cittadino percorso di crescita

SANTA CROCE

"Dino va in città–Cittadino si diventa non è solamente un progetto didattico, è un percorso di crescita, riflessione e condivisione e conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione". Con queste parole il sindaco Roberto Giannoni ha salutato i vincitori del progetto ideato dall’assessore Renato Carlo Rusconi per coinvolgere i ragazzi delle scuole nelle iniziative che promuovono la cittadinanza attiva. Alla fine del percorso i ragazzi che ne sono usciti vincitori sono Lorenzo Marcori della 4^U della Primaria Torello Della Maggiore di Staffoli e Margherita Marchetti della 4^ A della Primaria Copernico di Santa Croce, secondo il verdetto della commissione interdisciplinare composta dall’assessore Rusconi e dall’assessora ai servizi educativi Valentina Fanella, dalle docenti Cristina Lischi e Claudia Trevissoi, dalla collaboratrice della dirigente scolastica Linda Palmiero e dall’educatore Francesco Bianchi.

Questo prima edizione di "Dino va in città–Cittadino si diventa" rappresenta l’inizio di un percorso che l’amministrazione di Santa Croce ripeterà annualmente. Il percorso prevedeva incontri organizzati dai servizi educativi e scolastici del Comune per le classi quarte delle Primarie per esplorare i principi fondamentali della Carta costituzionale. L’assessore Rusconi parla di "cammino verso una cittadinanza attiva e consapevole".

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee rispondendo alla domanda "Siamo uguali o siamo diversi?", sono stati letti passi e articoli della Costituzione con riflessione e analisi facilitata. "Il progetto ‘Dino va in città–Cittadino si diventa’ ha trasformato le nostre aule in spazi di scoperta e dialogo – ha detto l’assessora alle politiche educative Valentina Fanella – Gli alunni hanno esplorato i principi della Costituzione attraverso attività creative e momenti di condivisione, dimostrando che ascoltare e accogliere le diversità arricchisce il processo educativo".