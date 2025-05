Il "nuovo" guado sul fiume Era: "Più sicurezza in caso di piena"

Un intervento da 670mila euro, per il miglioramento funzionale del guado di attraversamento del fiume Era. Si tratta della manutenzione straordinaria del guado in località Ripassaia, al confine tra il Comune di Peccioli, nella frazione di Fabbrica, e quello di Lajatico. Un importante passaggio di collegamento tra l’abitato di Fabbrica e la strada statale 439 Volterrana. Il progetto di potenziamento statico della struttura garantirà anche un migliore deflusso delle acque e avrà l’obiettivo di limitare i giorni annuali di chiusura forzata. Nella zona è già attivo un sistema di controllo esondazione, con sensori, telecamere e semafori, che resterà comunque in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un bypass provvisorio parallelo al manufatto esistente. Questo garantirà la continuità del traffico veicolare e permetterà di gestire i passaggi in senso alternato tramite dei semafori mobili. Si procederà, poi – spiega una nota – alla demolizione degli elementi portanti esistenti per poi inserire dei nuovi elementi prefabbricati scatolari che andranno a formare il nuovo manufatto.

L’intervento non andrà a modificare in alcun modo l’ingombro della struttura esistente all’interno dell’alveo del fiume Era: resterà anche invariata la quota del piano di transito e della larghezza della carreggiata. L’area della sezione idraulica, attualmente pari a 10,20 m2, a seguito dell’intervento sarà pari a 40,00 m2, con un aumento della portata di deflusso vicina al 30%. Inoltre nel progetto sono previsti dei paletti di sbarramento flessibili a bordo strada, che possono piegarsi in caso di piena facilitando il deflusso del traffico senza comportare alcun tipo di ostacolo.