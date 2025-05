La città senza movida: "E’ difficile l’equilibrio tra residenti e attività"

"Mantenere una città viva e vivace ed allo stesso tempo garantire la tranquillità dei residenti, in particolare quelli più intransigenti, non è facile, siamo costantemente alla ricerca di un equilibrio, un equilibrio quasi utopistico da trovare". Movida e divertimento serale, che direzione vuol prendere Pontedera in vista dell’estate ed in vista dei prossimi anni? Alessandro Puccinelli risponde ed evidenzia le difficoltà affrontate in questi anni da vicesindaco, nel primo mandato, e di assessore al commercio.

"Sono diversi i punti da dover affrontare – dice Puccinelli – sicuramente c’è una questione economica, con le persone che hanno meno soldi in tasca e di conseguenza non aiutano le attività ad andare avanti. C’è poi un altro aspetto, come rileva Sardelli (nella lettera pubblicata su La Nazione di ieri 28 maggio, ndr), che limita le attività e sono tutti quei regolamenti acustici e tutto il resto che sono obbligatori per legge. Limitazioni alle quali si può essere un minimo tolleranti e quando uno poi esagera fa un danno a tutti".

Negli scorsi anni queste erano le settimane in cui si contavano le assunzioni nei locali estivi e si annunciavano le date di apertura. Golena ed Arnera quest’estate non ci saranno, pure il Black Silk resterà chiuso nei prossimi mesi, prima di riaprire a settembre con un nuovo format. Non restano che gli eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con le associazioni dei commercianti. Il 21 giungo c’è la Notte Bianca, la cui organizzazione è stata affidata anche quest’anno ad Alla Vigna Eventi. E poi ci sono le serate dello Shopping sotto le Stelle di luglio, con le aperture serali dei negozi il martedì e il giovedì.

"Adesso stiamo lavorando alla Notte Bianca – spiega l’assessore – nel frattempo con le associazioni di categoria, il Ccn ed i pubblici esercizi stiamo preparando un calendario di eventi per le serate di luglio. La volontà dell’amministrazione è quella di tenere viva la città, il sindaco aveva messo il Golena nel suo primo programma elettorale quindi l’interesse c’era e c’è. Ci abbiamo sempre messo la faccia, alla ricerca di quell’equilibrio tra attività e residenti non così semplice da trovare. Siamo anche ben consapevoli che una saracinesca aperta tenga lontani tanti elementi di criticità".