Granata, il dopo Zocchi. Spunta Federico Bargagna

Da ieri Moreno Zocchi non è più ufficialmente il direttore sportivo del Pontedera. Il tecnico e la società si sono incontrati e hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto, che altrimenti sarebbe scaduto solo a giugno 2026. I termini dell’accordo non sono stati resi noti, anche perché né la società né l’ormai ex diesse granata hanno rilasciato dichiarazioni. Zocchi però avrebbe già lasciato Pontedera e sarebbe atteso nei prossimi giorni a Trento, la società del girone A di Serie C che una settimana e mezzo fa l’aveva contattato e che alla fine l’avrebbe convinto a chiudere in anticipo la sua esperienza in Toscana. Anche se c’è da credere che non ci sia stato solo questo alla base della rottura, ma, probabilmente, anche alcune vedute con la dirigenza sulla gestione della prossima stagione che potrebbero aver cominciato ad essere troppo divergenti. Il tempo aiuterà a capire. Nel frattempo la fine dell’era-Zocchi, durata 3 anni dopo il decennio-Giovannini, mette a lusinghiero bilancio altrettante qualificazioni ai play off e molti giocatori lanciati in Serie A, come Marcandalli, Ciocci, Delpupo (in Belgio), altri che lo faranno o potrebbero farlo il prossimo anno, come Angori, Bonfanti e Aurelio, quest’ultimo se lo Spezia vincerà i play off, altri saliti fino in Serie B, tipo Calvani, Siano e Ignacchiti, e altri ancora che potrebbero approdarvi dopo aver disputato una bella stagione qui a Pontedera, come Corona, Guidi, Ladinetti o Sala, ad esempio.

L’addio di Zocchi apre inevitabilmente la "caccia" alla ricerca del sostituto. Anzi, l’ha già aperta e, da quanto si vocifera, sembra che ci sia già un preciso profilo davanti agli altri. Sarebbe, perché usare il condizionale in questa fase è d’obbligo, Federico Bargagna, personaggio stimato nell’ambiente, conosciuto dal vertice societario pontederese e più volte avvistato nel corso degli anni in tribuna a vedere le partite del Pontedera. Bargagna – in società c’è un altro Bargagna, Andrea, che riveste il ruolo di direttore organizzativo e responsabile marketing , ma i due sono solo omonimi – 52 anni, è reduce dall’esperienza di responsabile del settore giovanile dell’Empoli, avventura iniziata nell’agosto 2020 dopo aver lavorato, tra le altre, con Pisa, Pistoiese e Pianese. Si tratterebbe, insomma, di un profilo ideale per un club come quello granata, che in Serie C punterà ancora sui giovani (e quest’anno, a quanto sembra, in maniera ancor più massiccia). Altri nomi sono sul taccuino dei dirigenti (ieri avevamo fatto quello di Pietro Tomei), ma la scelta finale dovrebbe convergere su Bargagna. A breve lo sapremo.

Stefano Lemmi