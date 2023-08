Verso il recupero di Palazzo dell'Orologio a Saline di Volterra: la Misericordia in prima linea

Un corposo progetto di restauro e valorizzazione per un immobile che è simbolo del paese. La Misericordia di Saline annuncia l’avvio dei lavori di consolidamento strutturale del complesso edilizio del Palazzo dell’Orologio e della struttura attigua, l’edificio conosciuto come le Le Logge. L’intervento edilizio mette in sicurezza un immobile che interessa la piazza storica del paese, un luogo di incontro, vitalità e sviluppo che ha determinato la nascita e la crescita della comunità industriale della frazione, la cui storia è legata indissolubilmente al sale, sin dai tempi del Granduca Leopoldo II di Toscana. L’operazione parte dopo un cammino intrapreso dal governatore della Confraternita Giorgio Ghionzoli, morto nel 2021, ed è formalmente iniziata nel 2019 con la proposta di acquisto fatta a Cassa Depositi e Prestiti, che si è conclusa con la definitiva formalizzazione nell’agosto 2022. Un ambizioso progetto portato avanti dall’attuale compagine della Misericordia, guidata dal governatore Paolo Franceschini, in rappresentanza di tutti i soci della comunità salinese. Il progetto che prenderà vita al Palazzo dell’Orologio da una parte permetterà alla Misericordia di Saline di potenziare e razionalizzare i servizi già erogati quali il 118, i corsi di formazione, i trasporti sociali, l’assistenza agli anziani e delle famiglie più fragili e, dall’altro lato, creerà nuovi servizi per i cittadini quali un poliambulatorio, una residenza sanitaria assistenziale, un asilo nido attiguo, nonché la previsione della realizzazione di un’area di elisoccorso per il trasporto rapido delle emergenze. "Questa iniziativa, unica nel suo genere, è stata possibile solamente grazie ad opere di volontariato - dice la Misericordia - svolte da sempre da tutte e tutti i volontari dell’associazione".