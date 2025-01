Verso il Palio delle Contrade. Presentato il “cencio“ firmato da Torrigiani

Per qualcuno è il più bello di sempre. In tanti hanno apprezzato, chi più chi meno, il cencio realizzato dall’artista locale Lisetta Torrigiani per questo Palio delle Contrade 2025. Al ristorante Primo Maggio Ma tiketi di Buti, che l’associazione Palio delle Contrade di Buti ha ringraziato per l’accoglienza, è stato presentato domenica il cencio realizzato per questa edizione, alla presenza di tutte le rappresentanze delle istituzioni e delle contrade che domenica 19 gennaio correranno il Palio.

Nel cencio ci sono tutti i simboli di Buti, da Sant’Antonio protettore degli animali all’aquila che divide i pini dagli olivi fino al ferro di cavallo e una buona parte dedicata alla corsa dei cavalli. C’è una strada ad ostacoli, "che è la strada della vita" come l’ha definita l’artista lucchese cresciuta a Cascine. E poi c’è una raffigurazione di Brunello Barzacchini, storico speaker del palio venuto a mancare un mese fa.

"Sono orgogliosissima di aver realizzato il mio primo cencio per Buti, dove sono cresciuta – dice Torrigiani – è stata una bella soddisfazione. Nella serata della presentazione ho visto che già una bella carica da parte delle contrade, il clima è già rovente. In quest’opera ho dato tanta importanza ai colori vivaci, perché come dico spesso per me a volte i colori sono anche più importanti del disegno".

Tanti gli apprezzamenti, sia durante la serata che il giorno dopo sui social e nei commenti nei bar. "Una bellissima opera, quella di Lisetta Torrigiani per il Palio 2025 – esprime soddisfazione la sindaca Arianna Buti – tutti i commenti butesi di oggi sono unanimi. Un’interpretazione molto vera del Palio, contenente tutti i simboli che rappresentano Buti, il Castello, la Pieve, il Santo, l’Aquila, l’Olivo e poi i contradaioli e la bella immagine di Brunello, la voce del nostro Palio, che assorto guarda i cavalli e che quest’anno seguirà il suo Palio dal cielo. Bella Buti".

Da questa settimana si entra davvero nel vivo del programma pre-palio. Stasera cominciano le messe, si parte dalla contrada San Francesco. Sabato prossimo ci sarà la cena itinerante che come ogni anno porterà in giro per il paese i vecchi piatti butesi. Per questa cena sono aperte le prevendite già da oggi, alle 18.30-20 all’Angolo del palio di fianco alla chiesa Martiri della Libertà, e domani stessa ora stesso luogo.