Venti posti alla Lidl. Colloqui il 3 aprile

Venti posti di lavoro alla Lidl di Pontedera. La catena della "GDO" – con oltre 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di più di 21mila collaboratori –, ha avviato le selezioni per l’assunzione di circa 20 preparatori merce a Pontedera da inserire per un progetto di potenziamento dell’organico. Il recruiting day si terrà il giorno 3 aprile dalle ore 9 alle ore 12 in presenza al centro logistico di via Alberto Carpi, 29, Pontedera. "Per avere l’opportunità di sostenere un colloquio – spiegano i responsabili della Lidl – basterà presentarsi di persona a questo appuntamento".

Il profilo del preparatore merce sarà responsabile della preparazione in pallet dei prodotti presenti in magazzino in base agli ordini dei punti vendita. "Questo ruolo – aggiunge l’ufficio stampa Lidl – garantirà, inoltre, la predisposizione dei suddetti pallet nell’area di uscita merce e si occuperà dei controlli qualitativi e quantitativi della merce". Tra le sue mansioni rientra anche il supporto e allo svolgimento delle attività connesse all’inventario del magazzino. "L’azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori – spiegano dalla Lidl – , ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occuperà di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale".

Nello specifico, le 20 figure verranno inserite con un contratto di lavoro part-time, con possibilità di 30, 25 o 20 ore settimanali con inquadramento al Quinto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata). "Per chi desidera mantenersi informato su tutte posizioni aperte e le opportunità di lavoro offerte da Lidl – conclude la catena – può consultare il sito lavoro.lidl.it".