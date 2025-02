"Velo pietoso" installazione in pinacoteca

Si inaugura domani, 15 febbraio, l’installazione "Velo Pietoso" nella pinacoteca di Volterra. L’artista Stefano De Lellis (nella foto) ha progettato un intervento artistico dedicato ad un dramma storico e attuale, quello delle guerre che in questo momento dilaniano parti del mondo. Metafora della storia umana e allegoria del modo in cui la violenza può offuscare la bellezza, la memoria e la comprensione della diversità. L’opera è un invito a riflettere e a sentire il peso fisico e simbolico della devastazione che producono le guerre, collocata nella sala dove è esposta la "Deposizione" di Rosso Fiorentino è un grido di dolore per l’umanità che, nonostante il sacrificio del figlio di Dio che avrebbe dovuto portare al perdono da parte del Padre, ancora oggi si scontrano per i motivi più diversi in ogni parte del mondo. Citare con il nome del luogo ogni singolo conflitto serve per far ricordare quante guerre note e meno note o dimenticate stanno devastando interi paesi e popolazioni, con morte, distruzione, fame; sono la causa per cui milioni di persone hanno dovuto lasciare la casa, abbandonare i luoghi dove sono nati e dove rimane la memoria dei loro cari e dove speravano di crescere i figli. Un monito per quella parte dell’umanità che non è coinvolta direttamente nelle guerre, ma rivolge uno sguardo, spesso disattento, sui loro simili che soffrono, che si dimentica o trascura gli insegnamenti che ha lasciato Gesù, testimoniati per noi dagli evangelisti, che culminano nella sua morte sulla Croce rappresentata nel dipinto che campeggia sopra questa installazione. L’installazione sarà aperta al pubblico dalle 16, e alle 17 l’artista presenterà la sua opera insieme all’assessora alla cultura Ilaria Bacci e al direttore della pinacoteca Alessandro Furiesi.