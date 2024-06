Vecchie glorie, derby e beneficenza

La quarta edizione del Derby Vecchie Glorie over 40 del calcio amatoriale di Santa Maria a Monte quest’anno si trasferisce in nottura, sarà un quadrangolare e si svolgerà in tre serate. Tutte allo stadio Gabriele Di Lupo. Una bella novità per questa manifestazione sportiva che, nata quasi per scherzo su iniziativa di Francesco Del Ry, Giuliano Panicucci, Francesco Santoli e altri ex giocatori, sta diventando un vero e proprio appuntamento fisso dell’estate santamariamontese. Quattro squadre: Bellavista, Ponticelli (nella foto, campione in carica), San Donato e la new entry La Perla di Montecalvoli. Girone all’italiana e gare di un solo tempo. Il 2 luglio Ponticelli-Bellavista (ore 20,30), La Perla-San Donato (21,30) e Bellavista La Perla (22,30). Il 5 luglio San Donato-Bellavista (20,30), La Perla-Ponticelli (21,30) e Ponticelli-San Donato (22,30). Il 9 luglio la finalissima tra le squadre che hanno conquistato più punti nelle due giornate precedenti. Anche quest’anno ingresso a offerta e incasso che verrà devoluto in beneficenza alle associazioni.