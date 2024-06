Vandalizzato il portone di un palazzo

Valdalizzato il portone di uno dei palazzi storici di San Miniato. Succede in via Novembre, nel cuore del centro storico e della movida. E il palazzo in questione è quello Pazzini-Ruffoli (oggi Piccolo) risalente al Quattrocento: presumibilmente nella notte fra domenica e lunedì qualcuno ha divelto uno dei maniglioni in ferro battuto per poi asportare la placca che tiene la presa sul legno. Apparentemente solo un danno di poco conto. Ma non è così: si tratta di un ornamento storico, ora mancante, che deve essere esattamente uguale al gemello sull’altra anta. Impossibile da ritrovare. Dei fatti sono stati immediatamente informati i vigili urbani di San Miniato che hanno effettuato un sopralluogo e documentato in foto l’accaduto. Il palazzo si trova appunto nel tratto di strada più frequentato, in alcuni casi, fino alle prime luci dell’alba. Strada sprovvista di telecamere.