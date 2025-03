Vandali sul pullman di linea. Spaccano la porta e fuggono per evitare i controlli dei biglietti

MONTOPOLI

Ancora la linea 210. Ancora vandali su un pulman del trasporto pubblico gestito da Autolinee Toscane. Ancora danni. Questa volta sono state spaccate le porte dopo che sulla vettura erano saliti i controllori e qualcuno, evidentemente senza biglietto e abbonamento, è voluto scendere spaccando tutto. "Autolinee Toscane – si legge in una nota – informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio i giovani utenti che hanno manomesso il sistema di apertura delle porte del bus della linea 210 mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti e costringendo il personale a bordo a interrompere il servizio di trasporto pubblico per ripristinare il regolare funzionamento delle porte". Pochi giorni fa, sulla stessa linea, era stato pesantemente danneggiato lo schienale di un sedile, letteralmente sbranato da cima a fondo. Autolinee Toscane ricorda che "a bordo di tutti i propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra le immagini che avvengono all’interno del mezzo e che tali immagini sono messe prontamente a disposizione delle istituzioni competenti ogni volta che ne fanno richiesta. In questo specifico caso Autolinee Toscane ha già dato mandato ai propri tecnici di salvare dall’hard disk le videoregistrazioni". L’ennesimo vandalismo ieri mattina alle 7,13 nel momento in cui, alla fermata al bivio di Marti, a bordo del bus della Linea 210 (San Romano-Pontedera) sono saliti alcuni verificatori per controllare biglietti e abbonamenti. Alcuni giovani hanno manomesso due volte il sistema di apertura/chiusura delle porte. L’autista non potendo proseguire il servizio in sicurezza per gli utenti a bordo ha dovuto fermare il mezzo. Gli autori del danneggiamento sono scappati.

g.n.