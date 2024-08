Danni alla sagra, in azione tre ladri-vandali. Raid allo spazio delle feste di Orentano

Orentano (Pisa), 14 agosto 2024 – Ladri in azione allo spazio sagra di Orentano, a pochi metri, dalla strada Bientinese, di fronte al campo sportivo, in un’area a breve distanza dal centro del paese. In tre e incappucciati gli autori del blitz. Ciò si deduce dalle immagini delle telecamere, dislocate in zona. Il colpo si è consumato introno alle tre del mattino di ieri, martedì. I soliti ignoti hanno anche provocato dei danni, tagliando con cesoie o uno strumento simile il telone della tensostruttura gestita dall’Ente Carnevale, accanto agli hangar per i carri e dove si svolge di solito la sagra della pizza che è già terminata da tempo ormai. Quello che stupisce è il fatto che i malviventi non hanno cercato denaro o oggetti preziosi, ma generi alimentari. C’erano gli ingredienti per i bignè in distribuzione in queste sere e realizzati dai maestri pasticcieri del luogo, molto conosciuti. I ladri, dopo aver forzato la cella frigo, si sono impadroniti di latte, zucchero, creme, bibite, liquori, olio. Poi hanno lasciato aperto la porta del grande congelatore e quindi, a causa del caldo torrido tutti gli alimenti rimasti sono rimasti deteriorati. Ieri mattina i volontari hanno dovuto rifare la crema e la cioccolata per garantire la realizzazione dei bignè: dopo la rinuncia al mitico Dolcione sarebbe stata una beffa dover fare a meno che di queste prelibatezze. Nell’area sono presenti le telecamere della videosorveglianza e da un primo esame delle immagini, che saranno fornite ai carabinieri, i malviventi erano in tre, incappucciati, Le indagini sono in corso a 360 gradi.

“Quanto avvenuto stamani nei locali dell’ente Carnevale ad Orentano è di una gravità inaudita – scrive Silvia Valori della lista Per Castelfranco – Nella settimana nella quale si tengono le celebrazioni del Santo patrono e le manifestazioni ad esso correlate, appare ancora più grave.

Riteniamo l’Ente Carnevale dei bambini una delle associazioni più importanti presenti nel territorio di Castelfranco. Esprimiamo preoccazione riguardo le dichiarazioni del presidente dell’Ente Carnevale che prefigura inquietanti scenari sullo sfondo di quanto accaduto”.

“Brutto. Brutto episodio – aggiungere l’ex sindaco Gabriele Toti – Colpisce per essere stata presa di mira una associazione importante del nostro territorio che vive grazie all’opera dei propri volontari e collaboratori. L’ente ha le spalle forti che derivano dal rappresentare un riferimento dal 1956. Forza!”.