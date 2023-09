Vandali e sabotaggi a Calcinaia: l'ira del sindaco Alderigi

CALCINAIA

I vandali colpiscono ancora. E suscitano le ire del sindaco Cristiano Alderigi che racconta anche di fatti gravissimi, di vero e proprio sabotaggio, ai giochi per bambini. "Con grande rammarico – scrive Alderigi – mi trovo a dover far presente un atto di vandalismo perpetrato ai danni dell’altalena che si trova nel parco di via Allori. Questo gesto non solo rappresenta un danno materiale, ma mina anche il senso di responsabilità e rispetto dei beni comuni alla base del vivere civile. Ed è ancora più intollerabile che sia stato perpetrato ai danni di un gioco destinato al divertimento dei più piccoli. L’altalena è stata messa in sicurezza dal personale del Comune e sarà premura dell’amministrazione ripristinarne l’uso al più presto. Nello stesso parco è stato gravemente danneggiato un tavolo e, poco tempo fa, dietro alla struttura del nuovo fontanello è stato dato fuoco ad abiti vecchi e volantini di carta".

Ma sono gli atti di sabotaggio a preoccupare di più. "Purtroppo anche in altri luoghi accadono ripetutamente atti vandalici e, spesso, anche ignobili atti di sabotaggio ai danni dei giochi per bambini – ancora le parole del sindaco di Calcinaia – Come nel caso del parco di via Caldereto dove le installazioni sono state più volte trovate con i bulloni di sicurezza volontariamente allentati, divenendo quindi pericolosissime. È inconcepibile che l’amministrazione, a tutela della sicurezza di tutti, debba essere chiamata a vigilare su pericoli che, senza le azioni dolose di questi personaggi, altrimenti non esisterebbero, considerato che le strutture in questione sono nuove e, ovviamente, a norma". "el momento in cui i responsabili saranno individuati, verranno chiamati a rispondere delle proprie azioni nelle sedi opportune – conclude Alderigi – Chiedo la collaborazione di tutti nel denunciare eventuali ulteriori atti di vandalismo, che non hanno alcuna giustificazione. Prendersi cura degli spazi pubblici è una responsabilità che riguarda tutti".