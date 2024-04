Valorizzare il Colle Etrusco: "Rilanciare il turismo anche grazie al decoro"

Rilanciare l’immagine commerciale e l’accoglienza turistica di Volterra attraverso decoro, gestione del suolo pubblico e controlli. È stato questo l’obiettivo dell’incontro tra il sindaco Giacomo Santi e i rappresentanti di Confesercenti Volterra e del Centro Commerciale Naturale, nel quale le associazioni di categoria hanno "voluto condividere alcune idee e progetti - ha spiegato il presidente di Confesercenti Volterra Jonni Guarguaglini - per rendere sempre migliore l’immagine commerciale della città e soprattutto la sua capacità di accogliere i turisti". Insieme a Guarguaglini era presente una delegazione composta dai membri di presidenza Valentina Mechini e Flavio Vigilucci, del responsabile Valdicecina di Confesercenti Toscana Claudio Del Sarto e del presidente del Centro Commerciale Naturale Alessandro Corda. "Vogliamo ringraziare il sindaco di Volterra Santi – continua il presidente di Confesercenti – per aver accolto la nostra richiesta di incontro, incontro nel quale ci siamo soffermati su alcuni punti che riteniamo fondamentali per migliorare e far crescere ancora il commercio cittadino. Innanzitutto, la necessità di portare a termine il percorso, già intrapreso dall’amministrazione comunale, per il nuovo regolamento del decoro e gestione suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, regolamento che riteniamo fondamentale sia per gli operatori che per l’accoglienza turistica. In tal senso auspichiamo anche maggiori controlli per tutelare la stragrande maggioranza di coloro che hanno sempre rispettato le regole".

Inoltre, Confesercenti ha messo sul tavolo della discussione un nuovo modo di innovare il turismo attraverso una nuova proposta commerciale. "La nostra idea - afferma Guarguaglini - da definire con l’amministrazione, è quella di poter mettere a disposizione delle attività commerciali non alimentari uno spazio all’esterno del negozio per esporre la propria merce in particolari periodi dell’anno, come in estate, dal tardo pomeriggio alla sera. In questo modo daremmo una proposta commerciale innovativa al turista. Il nostro obiettivo - conclude il presidente Jonni Guarguaglini - è quello di mettere a servizio dell’amministrazione comunale le nostre idee e le nostre professionalità per collaborare nell’interesse della città e della sua economia".