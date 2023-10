Accoltella alla gola la ex compagna, poi va al bar e beve una birra. Arrestato bagnino livornese

Pontedera, 15 ottobre 2023 - Rosanna Calistro, 57 anni, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cisanello di Pisa dopo l’operazione d’urgenza alla trachea in seguito alla coltellata alla gola infertale ieri mattina dal suo ex compagno, Valerio Spinelli, livornese di 46 anni.

Ex agente di polizia penitenziaria lei, bagnino lui, stavano insieme da qualche anno, ma da un po’ di tempo le cose non andavano più bene.

Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti contro la 57enne che così aveva deciso di troncare la relazione. Appena un mese fa durante un aggressione le aveva rotto le costole e perforato un polmone.

L’uomo, poco dopo la violenza, è stato intercettato da militari in borghese alla stazione ferroviaria di Pontedera dove erano andati a cercarlo. Quando è stato arrestato Spinelli stava mangiando un panino e bevendo una birra. Era tranquillo e, anche nella fasi di arresto in caserma, non ha mostrato segni di pentimento.

Meno di un mese fa lui l’aveva picchiata. I carabinieri, che avevano comunque informato l’autorità giudiziaria di quell’episodio, avevano invitato la donna a denunciare l’uomo per attivare così la rete di protezione attraverso il ’codice rosa’. Ma Rosanna non ha proceduto. Forse convinta di non correre pericolo. Invece ieri il tragico epilogo.

Il 46enne, così è stato ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’ha aspettata fuori casa e quando l’ha vista l’ha colpita senza pietà alla gola per scappare subito dopo. Una fuga per le strade periferiche di Pontedera durata solo un’ora. Alla stazione ferroviaria, mentre attendeva il treno per tornare a Livorno. il comandante della compagnia dei Carabinieri di Pontedera, il maggiore Carmine Gesualdo, lo ha avvicinato e chiamato per nome. Il 46enne ha tentato la fuga, ma poco dopo ha desistito e si è ritrovato a terra in manette.

Intanto Spinelli, che attualmente si trova in carcere, domani sarà interrogato dal Gip per la convalida dell’arresto.