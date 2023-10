"Valdera: Una zona ad alta densità di discariche di rifiuti"

Nel duello politico e nelle polemiche e dibattiti sul nodo rifiuti, prende posizione anche TerriciolaSicura. "In nodi vengono al pettine – attaccano Matteo Arcenni Elena Baldini Orladini Sauro Colombini Filippo Fiorentini –.- Il nuovo piano regionale dei rifiuti lo dimostra: dopo Calabria e Sicilia, la Toscana è la regione con più discariche e di queste la maggiore concentrazione è in Valdera". "Non possiamo continuare ad avere territori ad alta densità di discariche e altri che ne sono privi. Se siamo tutti uguali, perché vi devono essere figli e figliastri? – si legge in una nota –. Noi come lista civica non ci stiamo e come facciamo dal 2009 continueremo a batterci contro tutti coloro che vedono nel business dei rifiuti il futuro del nostro territorio. Noi crediamo che esista una strada alternativa per lo sviluppo e la crescita della Valdera, che deve puntare come vero e unico motore sull’ambiente, il turismo, l’agricoltura e l’enogastronomia".

"Ma i cittadini lo sanno che in Valdera nel giro di pochi chilometri ci sono 5 discariche, comprese discariche speciali? – è l’affondo – . Lanciamo un appello a tutti i cittadini e a tutte le liste che con noi vogliono portare avanti questa battaglia per realizzare entro fine 2023 una grande assemblea pubblica dove poter redigere un decalogo per l’ambiente e la fine del business dei rifiuti da presentare in Regione e al Ministero. È ora che gli amministratori della Regione Toscana la smettano di sfruttare i nostri territori come postazioni selfie e poi appena tonano a Firenze continuano a sfruttare la Valdera come una pattumiera".