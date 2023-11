"Uno su mille" per celebrare la canzone italiana

POMARANCE

Musiche e testi capaci di superare decenni e di connettere intere generazioni. Sabato 25 novembre, alle 21.15, al teatro dei Coraggiosi di Pomarance, avrà luogo il concerto della band Uno su mille, il tributo ufficiale dedicato a Gianni Morandi. Uno su mille è un concerto che attraversa mezzo secolo di storia della canzone italiana, in un susseguirsi di brani indimenticabili e intramontabili, dai più leggeri a quelli autobiografici, inclusi quelli nati dalle tante collaborazioni, in primis con un altro gigante della musica italiana, Lucio Dalla, grande amico di Morandi. Un percorso che traccia una linea in quella che è una produzione discografica immensa. Gianni ha registrato 35 album in studio, 6 album dal vivo, 79 singoli commerciali e 57 promozionali per il mercato italiano, da cui sono poi state pubblicate ben 69 compilation. Un colosso della musica e un personaggio iconico nell’immaginario collettivo. Il solista del progetto è Marco Forconi, già fondatore dello spettacolo musicale Caporali Coraggiosi, grazie al quale ha avuto l’occasione di incontrare proprio Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna, ricevendo i complimenti e l’apprezzamento dell’artista di Monghidoro. Marco Forconi è da quasi 40 anni sulla scena musicale, con importanti collaborazioni ed esperienze in Italia e all’estero. Ha condiviso il palco, tra gli altri, con nomi quali Carlo Conti, Giorgio Panariello, Cristiano Militello, Emanuela Aureli, Petra Magoni e molti altri. Grazie anche al supporto organizzativo dell’associazione Officine Papage, sabato prossimo a Pomarance saliranno sul palco 4 musicisti professionisti: alla batteria Daniele Buffoni, alle tastiere Valerio Simonelli, alla chitarra Matteo Ghiribelli, al basso Alessio Raccis insieme alla vocalist Marina Ardimento per oltre due ore di uno spettacolo che è un viaggio nelle emozioni musicali che hanno attraversato tre generazioni.