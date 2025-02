Uno stile di vita sano. L’incontro al Fermi

Oltre cento ragazzi e ragazzi dell’Istituto Itcg Fermi di Pontedera hanno partecipato all’evento educativo-informativo dal titolo “Corretti stili di vita e sana alimentazione” che si è tenuto nei giorni scorsi nell’aula magna della scuola. "L’intervento – spiegano Luigi Franchini, responsabile Educazione e Promozione alla Salute e Lara Braccini, Medicina dello Sport Azienda USL Toscana nord ovest - è stato organizzato con la finalità di sensibilizzare i giovani sull’importanza del binomio corretta alimentazione e attività fisica, rendendoli sempre più consapevoli del fatto che i comportamenti assunti fin da giovanissimi hanno ripercussioni importanti anche sulla vita da adulti. Alcune cattive abitudini, come quelle di un’alimentazione “spazzatura“ o di una vita sedentaria, possono addirittura predisporre all’insorgenza di una serie di patologie anche gravi".

"Questo genere di incontri – concludono – possono essere preziosi per i ragazzi nell’indirizzarli a condurre una vita salutare. Per questo ringraziamo il preside Luigi Vittipaldi e la professoressa Maria Laura Pavone, referente per l’Educazione alla salute dell’istituto Fermi, per l’opportunità di tenere questo incontro con gli studenti, appartenenti a classi del biennio, ma non solo, che si sono mostrati molti interessati partecipando con domande e curiosità. L’intervento si è concluso con una divertente, ma salutare e sempre utile attività collettiva di stretching".