Uno spettacolo sulla difesa dalle truffe

PONSACCO

Come difendersi dalle truffe si può imparare anche da uno spettacolo comico. L’appuntamento con le risate utili è alle 16 di domenica 24 novembre all’auditorium "Monsignor Elio Meliani" in via Giovanni Minzoni a Ponsacco grazie all’iniziativa di Anap-Confartigianato e del Comune di Ponsacco che ha assicurato il patrocinio all’evento aperto a tutti e gratuito.

"Un evento all’insegna della prevenzione, con un tocco di comicità – si legge in una nota di Confartigianato Imprese di Pisa – è in programma domenica a Ponsacco. Si tratta di un incontro rivolto ai cittadini dal titolo ’Più informati, più sicuri! Come prevenire le truffe’. Al centro dell’iniziativa, una rappresentazione comica dal titolo ’Truffe nascoste’, messa in scena dalla compagnia teatrale ’Attori per caso’, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sul tema delle truffe".

Parteciperanno all’incontro Michele Mezzanotte (nella foto), segretario generale di Confartigianato Pisa e Samuele Ferretti, assessore al sociale e all’associazionismo del Comune di Ponsacco. "Si tratta di un’occasione per unire informazione e intrattenimento, offrendo utili consigli per riconoscere e prevenire situazioni di rischio legate alle truffe, fenomeno purtroppo sempre più diffuso e insidioso, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione", le parole di Michele Mezzanotte.