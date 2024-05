Università della terza età, il Comune: "Una storia di grandi successi"

Si è chiuso il 32esimo anno accademico per l’Università della Terza età di Ponsacco. Dodici mesi di mostre, lezioni, laboratori e attività dentro e fuori le aule. Un anno contrassegnato da progetti e collaborazioni con il mondo della scuola, in un passaggio continuo tra generazioni, e le realtà sociali e culturali del territorio. E poi 365 giorni di arte, attraverso le Domeniche Insieme, la rassegna realizzata insieme agli Amici della musica e all’associazione Eliantus, il circolo di lettura in biblioteca, e ancora le passeggiate con il Cai e i Soci Coop e il ruolo all’interno della Rievocazione Storica.

"Realtà poliedrica, l’Ute ha una lunga storia dietro a sé, fatta di successi e obiettivi raggiunti, una storia di sviluppo e di crescita, risultato del lavoro encomiabile portato avanti dal rettorato e dagli insegnanti – commentano dall’amministrazione comunale –. Uomini e donne animati da viva passione civica, che hanno deciso di donare il proprio tempo e le proprie competenze a una causa nobile come quella della crescita sociale e culturale di una comunità. Ringraziamo Benozzo Gianetti, rettore dell’associazione e vero punto di riferimento per tutta la collettività, insieme a tutto il rettorato".

Tante le attività portate avanti, alcune delle quali sono diventate delle colonne nei programmi didattici dell’Ute, come il corso di pittura, arrivato alla 20esima edizione, diretto da Roberto Marinai. O il gruppo di teatro Attori per caso diretto da Laura Galletti e Attilio Toni. C’è poi il gruppo ci cucina guidato da Maura Parri. Un anno che è stato anche il momento di alcune riconferme come il coro Voci Unite nato nel 2023 con Stefania Romboli, le lezioni di ballo con Jessy Trainer e il corso tra ispirazione e metodo dedicato alla narrazione tenuto da Mimma Scigliano.