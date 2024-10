Unione Valdera, eletta Buti: "Rilancio politico dell’ente. Pari opportunità per tutti"

PONTEDERA

Arianna Buti è la nuova presidente dell’Unione Valdera. La sindaca di Buti prende il posto di Mirko Terreni, ex sindaco di Casciana Terme Lari decaduto dopo la fine del suo mandato di sindaco, ed è stata eletta all’unanimità dai colleghi di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera, i Comuni che compongono l’Unione Valdera. "Li ringrazio – il commento della nuova presidente – E un ringraziamento speciale lo rivolgo al presidente uscente Mirko Terreni. Sono davvero onorata e lavorerò con impegno e dedizione per ripagare la fiducia". Nell’Unione la sindaca di Buti si occuperà di Bilancio, trasporto pubblico locale e cultura.

"Il mio impegno sarà rivolto al rilancio politico dell’ente e sarà focalizzato nel dare risposte concrete ai cittadini, rafforzando la coesione sociale delle nostre comunità – ha aggiunto Arianna Buti – L’Unione Valdera rappresenta un territorio di oltre 80.000 abitanti e ha un peso specifico molto rilevante sia in ambito provinciale che regionale. Dobbiamo essere pronti a cogliere la sfida di collaborare insieme per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Una sfida che parte, prima di tutto, da una riorganizzazione della struttura amministrativa che deve essere in grado di erogare servizi di qualità, valorizzando le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio garantendo pari opportunità e alta qualità dei servizi".

Agli altri sindaci sono state attribuite le varie deleghe. Cristiano Alderigi di Calcinaia sarà vicepresidente e si occuperà di attività produttive e commercio, politiche ambientali ed energetiche. A Marica Guerrini di Palaia la delega alle politiche socio-sanitarie ed abitative, pari opportunità e turismo. Dario Carmassi di Bientina, si occuperà di piano strutturale intercomunale e procedimenti associati del governo del territorio, personale, benessere animale. Politiche scolastiche e per l’educazione, informatizzazione, tributi e riscossione coattiva ad Arianna Cecchini. Matteo Franconi di Pontedera, si occuperà di Protezione civile e polizia locale. Giacomo Tarrini di Chianni ha la delega alla Chianni alla Ruralità.

gabriele nuti