"Unione di Forze per Aiutare gli Alluvionati di Acciaiolo" L'Associazione Agora Fauglia e il Bar Zelletta di Acciaiolo hanno organizzato due eventi per raccogliere fondi per gli alluvionati. I ragazzi hanno deciso di investire il ricavato nella manutenzione del Parco dell'Oliveta. Un gesto di solidarietà che dimostra come l'aiuto reciproco sia fondamentale.