Un’auto per i servizi sociali. Il dono della Fondazione Crsm

La Confraternita di Misericordia di La Scala ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per il fondamentale contributo economico donato per l’acquisto dell’auto destinata al trasporto sociale a servizio degli associati, per accompagnarli a visite mediche, di controllo o terapie in ospedali o centri territoriali di diagnosi e cura. La Misericordia di La Scala, che opera esclusivamente tramite volontari nello spirito originario di servizio al prossimo, con questo veicolo acquistato grazie alle donazioni rende oggi un servizio molto richiesto e quindi davvero utile, rispondendo anche alle richieste di un numero crescente di persone. Il mezzo rappresenta uno strumento essenziale in particolare per garantire aiuto ai più bisognosi, che spesso sono persone sole o che non hanno familiari disponibili per trasportarli nei giorni delle visite e delle cure. Insieme alle altre donazioni raccolte ma in maniera decisiva, il contributo della Fondazione Crsm – guidata dall’avvocato Giovanni Urti – ha consentito pertanto di poter far fronte ad una esigenza solidaristica di sostegno sociale verso coloro che vivono più isolati o in situazioni di disagio, garantendo il trasporto quando vi è un loro reale bisogno connesso alla necessità di recuperare la salute.