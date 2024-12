Una vita da campionessa. Sara, al top anche a scuola

Anche il rendimento scolastico ha un peso. Si può essere campioni due volte. La canoista Sara Del Gratta, classe 2005, di Luciana, si aggiudica il secondo posto della settima edizione del concorso "Donna Sport – L’atleta più brava a scuola". Giovani donne, quindi, protagoniste nello sport e nella scuola. Sono sei le vincitrici del concorso, giunto alla settima edizione, ideato dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare le giovani atlete che al successo sportivo abbinano i meriti scolastici. Quest’anno si sono iscritte al concorso 361 ragazze che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico tra quelle federate in ambito Coni e Cip e che nell’anno scolastico 2023.2024 hanno raggiunti ottimi risultati nello studio. Come la Del Gratta che vanta un palmares di successi rilevanti 2023: primo posto al campionato italiano di fondo junior (k1 5000m) a Sabaudia; primo posto aicampionati del mondo di Auronzo (k1 200 mt junior); secondo posto ai campionati europei di Montemor-o-Velho (k1 500 mt junior); primo posto campionati italiani (k1 1000 mt junior) Castel Gandolfo. Questi sono solo alcuni dei titoli del curriculum sportivo. Ma altra cosa rilevante e decisiva: nel 2022-2023 ha frequentato il quarto anno dell’istituto tecnico Itis Galilei di Livorno con media finale 9,80. Bravissima nello sport e bravissima sui banchi di scuola. Del Gratta nel marzo nel dicembre 2023 è stata candidata al collegio degli Alfieri del lavoro ed a settembre 2023 arruolata nel centro sportivo dell’aeronautica militare in seguito ai risultati sportivi raggiunti.

Il concorso. L’età media delle partecipanti al premio è di 16 anni. Sono dieci le macroaree delle discipline rappresentate in questa settima edizione: atletica, nuoto, danza, canottaggio, triathlon, pattinaggio artistico a rotelle, taekwondo, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica. "Il costante aumento delle partecipanti al nostro concorso ci riempie di orgoglio – dice Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco –.Quest’anno ci sono giunte ben 361 candidature di atlete e paratlete di 55 discipline sportive diverse, con una media scolastica dell’8,5. Sapere che ci sono così tante ragazze così brave, con profili davvero ammirevoli per impegno nello sport, nello studio, nel volontariato, ci restituisce una fotografia dell’Italia migliore".

C. B.