Una storia che profuma d’impegno I 60 anni della falegnameria Senesi

Oggi è un giorno molto importante per la falegnameria Senesi di San Miniato (Senesi Serramenti). E’ il giorno della festa. Tutti insieme a pranzo, titolari e dipendenti con i loro familiari. Il traguardo da celebrare non è di poco conto: i sessant’anni di un’azienda che ha scritto pagine importanti di storia del lavoro sul territorio. Un’avventura iniziata segnatamente il 2 gennaio 1963 quando Franco Senesi aprì ufficialmente la falegnameria "Senesi Franco". Fu la prima scintilla di un motore che ha raggiunto significativi traguardi. Pochi anni dopo si affiancò il fratello Bruno. A seguire i primi dipendenti. Poi i figli di Franco (Marco e Mauro), poi il figlio di Bruno (Simone) ed infine di recente la nipote di Franco (Martina). In tutti questi anni si sono aggiunti vari collaboratori: alcuni sono oltre trent’anni che lavorano da Senesi. E nel tempo, piano piano, l’azienda è cresciuta, ha investito sempre nell’azienda stessa, perché crede in questo mercato. In piena crisi edilizia sono stati fatti degli investimenti non indifferenti.

Ultimamente c’è stato l’ampliamento del capannone, per poter produrre, oltre agli infissi, anche l’arredamento su misura. Proprio in questo momento è in atto anche la sostituzione di vari macchinari per migliorare ancora la produzione, per poter soddisfare ogni esigenza. Una storia che profuma di impegno, sacrifici e passione ma anche di tenacia, costanza e professionalità, valori che hanno fatto di questa azienda del territorio sanminiatese un fiore all’occhiello provinciale e regionale. Nei giorni scorsi anche la presidente Zona Cuoio di Cna Elisa Scardigli e Barbara Carli, vice direttrice dell’associazione di categoria, insieme al sindaco Simone Giglioli, si sono recati da "Senesi" per sottolineare questa storia di passione, lavoro e successo.