"Una rosa per Rosa". L’omaggio alle donne. Stasera lo spettacolo L'associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli presenta lo spettacolo "Una rosa per Rosa" in omaggio a Rosa Balistreri, con Rocco Giorgi alla chitarra e Ilaria Savini alla voce. L'evento, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Conad, si terrà stasera alle 21 nella Sala Pio XII di Montopoli.