Una riflessione sulla sconfitta. Il Pd convoca l’assemblea

La segretaria del Partito Democatico Ivetta Parentini e tutti i componenti della segreteria hanno deciso di convocare in riunione l’assemblea per procedere l’analisi del voto con i tesserati e avviare una profonda riflessione sulle ragioni della sconfitta elettorale. Dalle urne – spiena una nota Dem della cittadina conciaria – è uscito il ritratto "di un città esattamente divisa a metà e cercare di riunirla sarà compito delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Nonostante la risicata vittoria del candidato Roberto Giannoni, crediamo sia doveroso esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti i tesserati e simpatizzanti, nonché a tutte le

candidate ed i candidati che hanno composto la lista, a sostegno del nostro progetto per Santa Croce".

"Mariangela Bucci – prosegue la nota – ha dichiarato di volere guidare un gruppo preparato e unito, cheì non scenda a patti con la futura giunta a discapito dei valori espressi in modo chiaro all’interno del suo programma. A comporre il gruppo di opposizione saranno anche: Ivetta Parentini, Angelo Scaduto, Alessandra Ugolini e Simone Coltelli, questi ultimi due primi fra tutti i consiglieri eletti per numero di preferenze". Poi i ringraziamenti "alla candidata sindaco Mariangela Bucci per la determinazione e l’impegno che ha dimostrato sin dal ricevimento della nomina".