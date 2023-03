Una piazzetta porterà il nome di Antonio Atzori

MONTOPOLI

Una piazza dedicata ad Antonio Atzori. La giunta di Montopoli ha deliberato la decisione. Il provvedimento passa ora alla Prefettura e alla Regione per i rispettivi pronunciamenti. Solo dopo i pareri e le comunicazioni da parte dei due enti, il Comune potrà stabilire la data per la cerimonia di intitolazione. Il curriculum di Antonio Atzori (nella foto in uno scatto giovanile) parla da solo. Ma ancor di più sono le tante persone che ancora ricordano il professor Atzori e il suo impegno per tutta la comunità di Montopoli. In anni in cui non era per niente facile essere apprezzati anche dalla parte avversa.

Professore, preside della scuola media e dell’istituto Magistrale, consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana, presidente diocesano dell’Azione Cattolica, consigliere e presidente del Conservatorio Santa Marta, fondatore della Pro Loco di Montopoli, membro dell’Eca (Ente comunale di assistenza) e commissario comunale Onmi (Opera nazionale maternità infanzia). Nel decennio tra il 1950 e il 1960 il professor Atzori è stato anche corrispondente da Montopoli per il nostro giornale. Un uomo – nato a Cagliari il 28 marzo del 1918 e morto a Montopoli il 30 aprile 1978, pochi mesi dopo la pensione – che ha dedicato la sua vita alla scuola, al sociale, alla politica e alla religione. Ma anche alla promozione turistica di Montopoli.

La piazza che la giunta comunale ha deciso di intitolare ad Antonio Atzori si trova "in via Francesco Guicciardini, angolo via Sottofossi Ovest". Si tratta della piazzeta conosciuta come area "ex Volano" che da sempre è priva di denominazione. La giunta presieduta dal sindaco Giovanni Capecchi ha recepito l’indicazione e la proposta della Consulta di Montopoli.

g.n.