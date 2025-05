Una panchina speciale. Il messaggio oltre l’arte: "Una sfida di tutti i giorni"

Dal Palazzo Strozzi-Sacrati a Firenze a piazza Cavour di Pontedera. Inaugurata ieri pomeriggio, alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, dell’assessora regionale Alessandra Nardini e della Capo di Gabinetto della Presidenza regionale nonché ideatrice della Toscana delle Donne, Cristina Manetti, la panchina ‘L’attesa’ di Marco Lodola. Una panchina che vuole esaltare la celebrazione dell’arte contemporanea ma non solo, vuole essere un momento di riflessione e un simbolo tangibile dell’impegno contro la violenza di genere e per la promozione dei diritti delle donne.

"Sono molto felice perché questa panchina, alla quale sono molto affezionata, è nata proprio per la Toscana delle Donne – le parole di Manetti – è stata un’idea dell’artista che a Pontedera è un po’ a casa, qui ha già altre opere esposte, ha lavorato con la Piaggio. È un luogo caro all’artista e qui ci sta proprio bene. Poi la vedrete illuminata e vedrete com’è bella la notte. Ma quello che mi rende felice è il significato. Stiamo per arrivare all’80esimo anniversario del primo voto per le donne italiane, da quel 2 giugno 1946 che ha avuto un grande significato in termini di diritti e valori. Ecco perché l’attesa. Qui a Pontedera poi ho trovato degli alleati che insieme a Toscana della Donne hanno subito fatto nascere Pontedera delle Donne. E chi meglio di Sonia, che è una vera e propria ambasciatrice di Toscana delle Donne, poteva essere qui con me oggi a condividere questa piccola conquista". L’emozione dell’assessora pontederese alle Pari opportunità, Sonia Luca. "Anche a Pontedera abbiamo fatto un lavoro per portare iniziative di sensibilizzazione che accogliessero tantissime persone, uomini e donne interessati all’argomento, consapevoli di trattare questo argomento a 360 gradi, in maniera trasversale visto che riguarda tutti i settori della vita pubblica. Questa panchina testimonia l’impegno che abbiamo sempre messo su questo tema, una sfida che ci siamo imposti di trattare ogni giorno dell’anno. In tanti l’hanno già apprezzata".