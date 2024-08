"Una Notte di Piacere" a Casciana. Concerti, scenografie e lanterne

Casciana Terme saluta il mese di agosto con una magica serata all’insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere autentici momenti di benessere e relax a Casciana Terme sabato 31 agosto con il ritorno di "Una Notte di Piacere", la manifestazione giunta alla 12esima edizione e organizzata dal comitato Cascianese Commercianti e Confcommercio Provincia di Pisa, promosso da Vetrina Toscana, Regione, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la direzione artistica di Marco Gherardini. Un’esperienza unica che torna in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, con spettacoli per un pubblico di tutte le età che a partire dalle 19 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e gustose prelibatezze. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere in tutte le sue declinazioni. Il suono delle arpe farà da sottofondo al taglio del nastro in programma alle 17 in Piazza Garibaldi, preludio delle tante attrazioni che entreranno nel vivo dalle 19 e che vedranno protagonisti artisti di strada, musica e food a km 0 nelle principali strade del centro storico, Largo Mazzini, via della Sorgente, via Cavour, via XX Settembre e via Prospero Chiari, dove sarà possibile imbattersi nella Tessitrice di Sogni, la Farfalla e altre fantastiche creature. Piazza Garibaldi sarà il cuore della manifestazione: qui alle 19 andrà in scena il flash mob della Polisportiva Casciana Terme e della Arianna Dance School, mentre dalle 20 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche del’area street food e scoprire le occasioni di shopping nel mercatino con prodotti del territorio.

Promette forti emozioni il concerto di arpe che alle 22 allieterà piazza Garibaldi, dove prenderà il via il magico lancio delle lanterne ‘skylantern’ che spiccheranno il volo alle 23, pronte a regalare uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. Gran finale affidato al dj set di Francesco Cinelli.