Una lista di sedici candidati anche per Marzia Fattori. Venerdì prossimo i Riformisti svelano la squadra Marzia Fattori, ex assessore ai lavori pubblici, presenterà la sua lista per le elezioni di giugno al circolo Arci La Scala. La lista dei Riformisti San Miniato conta 16 candidati, con una rappresentanza equilibrata di uomini e donne, tutti con competenze e dedizione alla comunità locale.