Una giornata per Mattia Giani e raccolta fondi per i defibrillatori

Il 14 giugno prossimo a San Romano ci sarà una giornata in memoria di Mattia Giani, il 26enne calciatore del Castelfiorentino morto nell’aprile del 2024 in seguito a un malore durante la partita Lanciotto Campi-Castelfiorentino. Il calendario dell’evento "Matti di te" è in fase di organizzazione, ma è già chiaro lo scopo, oltre a ricordare Mattia. Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di defibrillatori, per sensibilizzare ancora di più l’importanza della loro presenza nella comunità e nelle struttura sportive. La notizia della giornata dedicata a Giani è già stata resa nota sulla pagina social Sei Sanromanese se. Ci saranno un torneo di calcio a cinque e di volley e altre iniziative per "celebrare la sua passione per lo sport e l’amicizia che ci ha uniti", scrivono gli organizzatori. "E dopo le sfide, ci ritroveremo tutti insieme per una cena – aggiungono – Sarà un’occasione speciale per stare insieme, ridere, sfidarci e ricordare una persona speciale che ha lasciato il segno nei cuori di tutti noi. A breve apriranno le iscrizioni per partecipare ai tornei"