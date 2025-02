Una giornata di raccolta di mozziconi di sigaretta

SANTA CROCE

Una giornata contro i mozziconi di sigaretta che i fumatori buttano per strada, nelle aiuole, nei giardini e in ogni angolo della cittadina. Si tratta di un’iniziativa rivolta all’educazione ambientale dei più giovani. "Sabato 8 febbraio, dalle 15, i bambini di Santa Croce in età scolare sono invitata alla raccolta dei mozziconi, iniziativa organizzata dal Pastic Free in collaborazione con La Bottegaia Frutta e Verdura e a cui parteciperà anche il consigliere delegato alla sensibilizzazione ambientale Annalisa Buti in rappresentanza del comune di Santa Croce – spiega in una nota il Comune – I bambini insieme agli adulti aiuteranno nella raccolta dei mozziconi di sigaretta, inoltre vi sarà un gazebo per incontrare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di non gettare i mozziconi a terra e altre tematiche ambientali. A fine iniziativa a tutti i bambini che hanno partecipato verrà offerta una merenda a base di frutta.