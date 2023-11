Una festa speciale per Chiocciola. Il gruppo dei Trampali rottigiani e il cuore goliardico di una comunità

PONTEDERA

Chiocciola ha festeggiato i suoi 50 anni insieme al gruppo dei "Trampali Rottigiani". Una festa di compleanno che si è trasformata in un’occasione di ritrovo per un’intera comunità che nei decenni ha fatto della goliardia e del sano stare insieme una vera e propria cifra stilistica ormai entrata nei costumi della frazione.

"Un trampalo in gergo rottigiano è una persona non troppo affidabile, un po’ sopra le righe diciamo così – spiegano con fare quasi scientifico i membri del gruppo della frazione pontederese –. Ci ritroviamo a cena, ovviamente il nostro luogo di ritrovo è detto il trampalaio, nonché il circolo Acli della Rotta"

"Chi è Chiocciola? – si domandano e concludo i membri del colorato e vivace gruppo del popoloso paese – La nostra figura chiave, detto anche Kanzio, perché alla Rotta si sa un solo soprannome non basta mai. Così per omaggiare il nostro Chiocciola il gruppo dei trampali si è ritrovato per una festa di compleanno ben riuscita. Kanzio è un ragazzo dal cuore grande a cui tutto il paese, e tutto il trampalaio, vuole enormemente bene".

Sarah Esposito