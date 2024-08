Una festa color tramonto. Letture e brevi spettacoli per accendere Volterra

VOLTERRA

Il 14 settembre Volterra si tinge di rosso, il colore dei tramonti e la tinta predominante della Deposizione dalla Croce del Rosso Fiorentino. Un appuntamento molto atteso dagli stessi Volterrani e proprio per questo più interessante anche per turisti e visitatori. Intrattenimenti musicali, letture, brevi performance teatrali si ripetono ogni mezz’ora nelle numerose location dislocate in tutto il centro storico per invogliare i partecipanti a spostarsi da un luogo all’altro, a scoprire o riscoprire Volterra. Una serata realizzata dal consorzio turistico grazie alla collaborazione di tanti cittadini che per amore di Volterra mettono volentieri a disposizione le loro dimore, i loro giardini e le loro capacità. Rossa come i tramonti sui monti della Corsica, Rossa come il Rosso Fiorentino, Rossa come il sangue della Cappella della Croce, Rossa come il nettare dell’uva, Rossa come la passione, Rossa come il fuoco.

Associazioni e cittadini di Volterra hanno ideato, anni orsono, una manifestazione che, nel rispetto della storia e della cultura, faccia scoprire e riscoprire a ospiti e Volterrani luoghi e suggestioni di un posto unico al mondo. Per mettere in luce scorci, silenzi e colori, sono previsti interventi musicali, teatrali, fotografici e performance che si fondono con la città e che guidano, attraverso un percorso individuale e libero, alla scoperta della Volterra che ciascuno vuole, della città che ciascuno, a modo suo, ama. Brevi appuntamenti saranno ripetuti più volte nel corso della serata lungo un percorso basato sulla lentezza, l’attenzione, la scoperta, l’emozione, il rapimento, perché Volterra rimanga indelebile nell’anima. Sono 21 i luoghi di cultura, culto e bellezza coinvolti nell’evento. Le location spazieranno dai musei all’iconica piazza dei priori, sino alle dimore storiche eccezionalmente aperte al pubblico, alle chiese meno conosciute che cullano grandi tesori, ai giardini privati, sino alla Fortezza Medicea, il teatro romano, il centro espositivo Santa Maria Maddalena e la Basilica Cattedrale, il teatro Persio Flacco. E ancora: la Galleria Leonardo, Palazzo Viti, via porta all’Arco, Palazzo Ricciarelli, Casa Torre Toscano, la libreria L’Araldo sono alcuni dei luoghi che renderanno magica la Notte Rossa.